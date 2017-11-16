Во Франции за день пройдет около 170 демонстраций

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В четверг по всей Франции проходят массовые демонстрации против проводимых правительством реформ, сообщает Report со ссылкой на Interfax.

В ряде крупных французских городов движение общественного транспорта и региональных поездов осуществляется с перебоями. При этом во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что не ожидают серьезных проблем из-за демонстраций. В руководстве французской гражданской авиации в свою очередь предупредили, что возможны "лишь незначительные сбои в работе".

Отмечается, что на четверг намечены около 170 демонстраций по всей Франции, в том числе в Париже. Как ожидается, во французской столице основные акции начнутся около 14:00 по местному времени (16:00 по московскому).

Акции протеста организованы французским национальным профсоюзом Всеобщая конфедерация труда. Участники выступают против реформ, проводимых правительством страны, которые они считают "либеральными". В частности, они недовольны реформами, касающимися положения работников государственного сектора.