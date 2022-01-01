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Во Франции вводится масочный режим для детей с 6 лет

Во Франции вводится масочный режим для детей с 6 лет Ношение масок во Франции станет с 3 января обязательным в общественных местах для детей с шести лет.
Другие страны
1 января 2022 г. 18:13
Во Франции вводится масочный режим для детей с 6 лет

Ношение масок во Франции станет с 3 января обязательным в общественных местах для детей с шести лет.

Как передает Report, соответствующий декрет опубликован в официальном вестнике республики Journal officiel.

В настоящий момент это требование распространяется на все население старше 11 лет. Ношение маски обязательно в транспорте, общественных заведениях, спортивных комплексах, религиозных учреждениях. В ряде городов, в том числе в Париже, масочный режим действует и на улицах.

Новое требование принято за несколько дней до начала учебного года во Франции в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило в пятницу о рекордных 232 тыс. новых случаях заражения коронавирусом. В настоящий момент во французских больницах находятся 18,7 тыс. человек с симптомами COVID-19.

Вакцинацию в стране с населением 67 млн человек прошли около 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря 2021 года бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек.

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