Во Франции водитель совершил умышленный наезд на граждан, пострадали 10 человек

На острове Олерон у атлантического побережья Франции водитель въехал в толпу пешеходов и велосипедистов, в результате чего 10 человек пострадали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BFMTV.

Согласно информации, водитель совершил наезд умышленно. Всего пострадали 10 человек, часть из них получили серьезные травмы, есть угроза жизни.

Злоумышленника задержали, другие обстоятельства событий пока неизвестны.