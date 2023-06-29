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Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали почти 80 человек

Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали почти 80 человек По меньшей мере 77 человек были задержаны в Иль-де-Франс во Франции в ходе беспорядков, которые начались после гибели подростка, отказавшегося выполнить требования дорожной полиции в парижском пригороде Нантер.
Другие страны
29 июня 2023 г. 07:13
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали почти 80 человек

По меньшей мере 77 человек были задержаны в Иль-де-Франс во Франции в ходе беспорядков, которые начались после гибели подростка, отказавшегося выполнить требования дорожной полиции в парижском пригороде Нантер.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на полицию Парижа.

Так, участники беспорядков пытались ворваться в музей Пабло Пикассо, полицейский участок на южном берегу Сены в Мёдоне и магазины региона. Также была подожжена начальная школа в муниципалитете Безон в департаменте Валь-д'Уаз.

Беспорядки в стране начались после того, как в ночь на 28 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить желтый автомобиль марки Mercedes. 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка, нажал на газ, в этот момент полицейский выстрелил в него, убив на месте.

Полицейского, который воспользовался табельным оружием, задержали по подозрению в умышленном убийстве. Его поместили под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах Парижа прошла волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских.

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Версия на азербайджанском языке Fransada yeniyetmənin öldürülməsindən sonrakı iğtişaşlar zamanı 77 nəfər saxlanılıb

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