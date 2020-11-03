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Во Франции в мечеть подкинули свиные головы

Во Франции в мечеть подкинули свиные головы Это третья мечеть, подвергшаяся нападению за последние дни
Другие страны
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3 ноября 2020 г. 13:00
Во Франции в мечеть подкинули свиные головы

Во французском Компьене в Великую мечеть при Турецко-исламском союзе религиозных учреждений были брошены две свиные головы.

Как сообщает Report, информацию распространила газета "Hurriyet".

Как сообщается на странице Великой мечети в социальной сети, утром 2 ноября в реставрируемой мечети были обнаружены свиные головы. Сотрудники мечети заявили о том, что осуждают инцидент и в связи с этим в полицию подана жалоба.

Сообщается, что это третья мечеть, подвергшаяся нападению за последние дни.

Также заявлено, что любое нападение на мечеть, церковь или синагогу является унижением религиозного достоинства людей. Это показатель неуважения к свободе совести в этой стране.

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