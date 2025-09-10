ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человек

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 23:08
    По меньшей мере 175 тыс. человек участвовали в среду во Франции в протестных акциях в рамках движения "Заблокируем всё".

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило французское министерство внутренних дел.

    По данным ведомства, в стране прошло около 550 манифестаций и митингов. В ходе возникавших в течение дня беспорядков, по предварительным данным, задержаны 473 человека, из них 203 - в Париже, передает телеканал BFMTV. Из числа задержанных 339 взяты под стражу в целом по стране, 106 - в Париже.

    По информации МВД, 13 представителей сил правопорядка получили легкие ранения.

    В ходе акций, организованных через социальные сети, многие участники протеста пытались блокировать работу транспорта и учреждений, перекрывать дороги. Полиция насчитала более 262 разного рода блокировок. Во многих местах возводили баррикады, поджигали мусорные баки. Действия протестующих нередко перерастали в схватки с полицейскими, как это было, в частности, в Париже в районе Северного вокзала.

    Министерство транспорта сообщило о существенном сокращении поездов на железнодорожных линиях в результате забастовки, сопровождавшей движение протеста. Было отменено около 110 авиационных рейсов, и министерство распространило информацию о возможных осложнениях с другими рейсами.

    В числе лозунгов протестующих было требование отставки президента страны Эммануэля Макрона.

    Одно из крупнейших профсоюзных объединений Франции - Всеобщая конфедерация труда (CGT) в своем коммюнике, которое цитирует газета Le Figaro, оценило движение 10 сентября как "первый удачный этап".

    "CGT решила содействовать успеху дня и инициировала около 1 тыс. призывов к забастовке, а также участвовала примерно в 200 митингах и манифестациях", - говорится в сообщении.

    Кроме того, профсоюзное объединение поставило себе в заслугу содействие организации забастовки 10 тыс. работников, занятых в сфере государственных финансов, 25% железнодорожников, а также около сотни прекращений работы в государственном больничном секторе.

    Fransada etiraz aksiyalarında 175 minə yaxın şəxs iştirak edib

