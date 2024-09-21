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Во Франции утвердили новый состав правительства

Во Франции утвердили новый состав правительства Новый состав правительства Франции утвержден и объявлен после нескольких недель напряженных консультаций.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 22:01
Во Франции утвердили новый состав правительства

Новый состав правительства Франции утвержден и объявлен после нескольких недель напряженных консультаций.

Как передает Report, список министров огласил глава администрации президента Франции Алекси Колер.

Новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии "Демократическое движение". Он сменит на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии "Ренессанс", который по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона был назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Пост министра Вооруженных сил Франции по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню. Как отмечали французские СМИ, посты глав Минобороны и МИД традиционно зарезервированы и обычно на них назначаются кандидаты, предложенные президентом.

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