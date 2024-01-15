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Во Франции тысячи человек вышли на протесты против закона об иммиграции

Во Франции тысячи человек вышли на протесты против закона об иммиграции Тысячи человек во Франции вышли на протесты с требованием отменить недавно принятый парламентом страны закон об иммиграции.
Другие страны
15 января 2024 г. 05:21
Во Франции тысячи человек вышли на протесты против закона об иммиграции

Тысячи человек во Франции вышли на протесты с требованием отменить недавно принятый парламентом страны закон об иммиграции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France 24.

"Закон об иммиграции, расистский закон. Мы не хотим этого, мы боремся с ним", — скандировали демонстранты.

Более 400 коллективов, ассоциаций, союзов и политических партий призвали к демонстрациям против текста, который "подхватывает многие идеи крайне правых".

Принятый парламентом 19 декабря закон заметно ограничивает выплату социальных пособий иностранцам, устанавливает миграционные квоты, ставит под сомнение автоматизм земельного законодательства и восстанавливает "преступление незаконного проживания".

Отметим, что Франция в 2023 году выдворила 4 686 иностранцев, совершивших правонарушения. Эта цифра на 30% превышает соответствующий показатель 2022 года.

В 2022 году французские власти выдворили 3 615 иностранцев-правонарушителей, а в 2021-м - 1,8 тыс.

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