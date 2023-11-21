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Во Франции спасатели сообщили о падении метеорита на припаркованную машину

Во Франции спасатели сообщили о падении метеорита на припаркованную машину Автомобиль жителя южного района Страсбурга (департамент Нижний Рейн, восток Франции) пострадал в результате предположительного падения метеорита.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 12:27
Во Франции спасатели сообщили о падении метеорита на припаркованную машину

Автомобиль жителя южного района Страсбурга (департамент Нижний Рейн, восток Франции) пострадал в результате предположительного падения метеорита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал LCI.

Именно такую версию в качестве основной выдвинули спасатели, прибывшие на место происшествия.

Вызов на пульт дежурного поступил утром 20 ноября: очевидцы сообщали о "страшном грохоте" и дыме, идущем из припаркованной у дороги машины. Прибывшие на место спасатели обнаружили автомобиль с 40-сантиметровой дырой в крыше. После продолжительного осмотра они обнаружили под машиной двухсантиметровый "камень или кусок дерева", не поддающийся идентификации.

Предварительный вывод - "падение небесного тела". На место были вызваны специалисты радиологического контроля, которые, однако, не зафиксировали превышения допустимого фона. Неизвестный объект передали полицейским, позже он был отправлен в Париж на экспертизу, о результатах пока ничего не сообщалось.

Владелец автомобиля узнал о случившемся от сотрудников полиции, которые позвонили в дверь его дома. В беседе с журналистами он признался, что новость застигла его врасплох, но воспринял ее нормально.

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Версия на английском языке Car 'hit by a meteorite' in France

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