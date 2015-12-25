Во Франции сотни мигрантов вновь предприняли попытку прорваться в Евротуннель

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции сотни мигрантов вновь предприняли 25 декабря попытку прорваться в Евротуннель. Об этом сообщили в префектуре департамента Па-де-Кале, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Поток людей был настолько интенсивный, что временно пришлось даже перекрыть движение на автотрассе А16, которая ведет в Евротуннель", - отметили очевидцы.

По данным полиции, в очередной попытке пробраться из Франции в Великобританию приняли участие "по меньшей мере несколько сотен мигрантов". Под конец года подобные инциденты в Кале участились.

Взять штурмом туннель под Ла-Маншем пребывающие с французской стороны нелегальные мигранты пытались 21-22 декабря, а также на минувшей неделе. Действия мигрантов, численность которых в Кале колеблется от 4500 до 6000 человек (выходцы из стран Африки и Азии), были наиболее активными летом этого года.

В июле-августе французская полиция фиксировала до 2,5 тысячи попыток нелегального проникновения за ограждения в сутки.

После этого Париж и Лондон провели чрезвычайный саммит, на котором было принято решение о серьезном усилении мер безопасности на железнодорожных путях и автотрассе, ведущих в Евротуннель.