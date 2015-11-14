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    Число жертв крушения поезда во Франции возросло до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

    ​Ещё около 60 получили ранения

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв крушения скоростного поезда во Франции возросло до десяти человек.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция France Bleu Alsace в своем микроблоге в Twitter.

    Высокоскоростной поезд TGV совершал испытательный рейс. В районе города Эквешем недалеко от Страсбурга он перевернулся и рухнул в воду.

    На месте ЧП работают спасатели. Пострадавших и тела жертв эвакуируют на вертолетах.

    Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

    20:22

    Во Франции сошёл с рельсов испытательный поезд.

    Как передает Report, внутри находился технический персонал, пять человек погибли, ещё около 60 получили ранения.

    По предварительной информации, крушение произошло из-за превышения скорости, пишут местные СМИ.

    Катастрофа случилась в городе Эквешем неподалеку от Страсбурга. На место происшествия выехали машины скорой помощи.

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