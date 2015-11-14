Число жертв крушения поезда во Франции возросло до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв крушения скоростного поезда во Франции возросло до десяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция France Bleu Alsace в своем микроблоге в Twitter.

Высокоскоростной поезд TGV совершал испытательный рейс. В районе города Эквешем недалеко от Страсбурга он перевернулся и рухнул в воду.

На месте ЧП работают спасатели. Пострадавших и тела жертв эвакуируют на вертолетах.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

20:22

Во Франции сошёл с рельсов испытательный поезд.

Как передает Report, внутри находился технический персонал, пять человек погибли, ещё около 60 получили ранения.

По предварительной информации, крушение произошло из-за превышения скорости, пишут местные СМИ.

Катастрофа случилась в городе Эквешем неподалеку от Страсбурга. На место происшествия выехали машины скорой помощи.