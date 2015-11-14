Число жертв крушения поезда во Франции возросло до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв крушения скоростного поезда во Франции возросло до десяти человек.
Как передает Report, об этом сообщает радиостанция France Bleu Alsace в своем микроблоге в Twitter.
Высокоскоростной поезд TGV совершал испытательный рейс. В районе города Эквешем недалеко от Страсбурга он перевернулся и рухнул в воду.
На месте ЧП работают спасатели. Пострадавших и тела жертв эвакуируют на вертолетах.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
20:22
Во Франции сошёл с рельсов испытательный поезд.
Как передает Report, внутри находился технический персонал, пять человек погибли, ещё около 60 получили ранения.
По предварительной информации, крушение произошло из-за превышения скорости, пишут местные СМИ.
Катастрофа случилась в городе Эквешем неподалеку от Страсбурга. На место происшествия выехали машины скорой помощи.
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