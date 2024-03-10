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Во Франции семь человек пропали без вести из-за наводнений на юго-западе страны

Во Франции семь человек пропали без вести из-за наводнений на юго-западе страны Французские спасатели и полицейские ищут семерых человек, пропавших на юго-западе страны.
Другие страны
10 марта 2024 г. 19:34
Во Франции семь человек пропали без вести из-за наводнений на юго-западе страны

Французские спасатели и полицейские ищут семерых человек, пропавших на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Минувшим вечером из-за непогоды семь человек пропали без вести - шесть человек в департамент Гар и один в департаменте Ардеш", - сказал Дарманен.

По его словам, автомобили, на которых ехали пропавшие, обнаружены, однако людей внутри не оказалось. Глава МВД отметил, что в поиске пропавших принимают участие четыре вертолета, а также беспилотники.

Ранее французские метеорологи объявили в 10 департаментах страны повышенный уровень климатической угрозы в связи с возможными наводнениями, порывами ветра и сильными дождями.

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