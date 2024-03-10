Во Франции семь человек пропали без вести из-за наводнений на юго-западе страны

Французские спасатели и полицейские ищут семерых человек, пропавших на юго-западе страны.
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"Минувшим вечером из-за непогоды семь человек пропали без вести - шесть человек в департамент Гар и один в департаменте Ардеш", - сказал Дарманен.
По его словам, автомобили, на которых ехали пропавшие, обнаружены, однако людей внутри не оказалось. Глава МВД отметил, что в поиске пропавших принимают участие четыре вертолета, а также беспилотники.
Ранее французские метеорологи объявили в 10 департаментах страны повышенный уровень климатической угрозы в связи с возможными наводнениями, порывами ветра и сильными дождями.