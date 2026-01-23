Во Франции расследуют смерть двух детей, предположительно, из-за сухой смеси

Два расследования начались во Франции после смерти двух младенцев, предположительно, из-за детской смеси, производимой компанией Nestle.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMC.

"Уже два расследования было начато органами после недавней смерти двух грудничков в Анже и Бордо. Оба употребляли сухое молоко марки Guigoz, которое группа Nestle начала массово отзывать в начале года", - говорится в материале.

Отзыв молочной смеси был связан с возможным содержанием в ней токсина цереулида, вырабатываемого некоторыми штаммами бактерий. Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта.