Во Франции расследуют смерть двух детей, предположительно, из-за сухой смеси
Другие страны
- 23 января, 2026
- 12:07
Два расследования начались во Франции после смерти двух младенцев, предположительно, из-за детской смеси, производимой компанией Nestle.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMC.
"Уже два расследования было начато органами после недавней смерти двух грудничков в Анже и Бордо. Оба употребляли сухое молоко марки Guigoz, которое группа Nestle начала массово отзывать в начале года", - говорится в материале.
Отзыв молочной смеси был связан с возможным содержанием в ней токсина цереулида, вырабатываемого некоторыми штаммами бактерий. Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта.
Последние новости
12:57
Начался суд по делу о хищениях в структурах НАНАПроисшествия
12:53
Завтра в Азербайджане не ожидается осадковЭкология
12:51
В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствийАПК
12:50
Зеленский: Документ о гарантии безопасности от США готов к подписаниюВ регионе
12:42
Риттер: Миссия ЕС уйдет с армянской границы после подписания мира между Баку и ЕреваномВнешняя политика
12:40
4SIM и SOCAR организовали совместную сессию на Давосском форумеЭнергетика
12:38
Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксированоВ регионе
12:35
Фото
В Баку представили книгу об армянской диаспоре на Ближнем ВостокеВнутренняя политика
12:26