Во Франции протестующие заблокировали автобусные парки в парижском регионе

Участники массовой забастовки против пенсионной реформы во Франции начали утром блокировать работу автобусных парков в парижском регионе Иль-де-Франс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Парижское автономное управление транспорта (RATP) в своем Twitter.

"Этим утром семь наших парков (из 25) заблокированы, другие столкнулись с перебоями в работе", - указали в компании.

По информации RATP, в настоящий момент по маршруту ходит один из четырех автобусов. Управление призвало жителей Иль-де-Франс воспользоваться в этот день другим транспортом, чтобы добраться до места назначения. По данным Национального общества железных дорог Франции (SNCF), сегодня будет ходить только один высокоскоростной поезд TGV из пяти по графику, только одна из пяти пригородных электричек Transilien и три из 10 региональных поездов TER.

В связи с новым днем всеобщей мобилизации, по данным сервиса Sytadin, пробки в столичном регионе к 08:00 (11:00 по Баку) достигли 400 км. Сложная дорожная ситуация сложилась на парижской кольцевой дороге, заторы наблюдаются на трассе, ведущей в аэропорт Шарль де Голль.

Напомним, что массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, которую в тот день поддержали врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы.