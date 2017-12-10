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    Во Франции прошли протесты против решения Трампа по Иерусалиму

    Порядка 400 человек участвовали в демонстрации в Париже

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В различных городах Франции несколько тысяч человек вышли на акции протеста против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Как передает Report, также митингующие протестовали против визита в воскресенье, 10 декабря, в Париж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его переговоров с президентом республики Эммануэлем Макроном.

    Как информирует AFP, порядка 400 человек участвовали в демонстрации в Париже.

    Кроме того, около 500 человек вышли на акции протеста в Марселе, около 300 — в Лионе.

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