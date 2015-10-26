Во Франции прошел марш в память о 43 жертвах аварии с автобусом

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Во Франции сотни человек приняли участие в мероприятиях в память о жертвах столкновения грузовика и автобуса, сообщает Associated Press.

Перед маршем в церкви в деревне Петит-Палэ-е-Корнемпс на юго-востоке Франции прошла церемония прощания с погибшими. Именно в этой деревне проживали большинство пенсионеров, погибших в аварии.

По словам представителя местных властей, жители никогда не забудут этой трагедии.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Франции столкнулись грузовик и автобус, в котором пожилые люди ехали на экскурсию. После столкновения обе машины перевернулись и загорелись. По последним данным, число жертв аварии во Франции увеличилось до 43 после того, как в кабине грузовика было обнаружено тело трехлетнего ребенка, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.