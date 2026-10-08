Во Франции произошли столкновения полиции и протестующих, задержаны 500 человек

Во Франции в ходе продолжающихся акций протеста произошли очередные столкновения полицейских и демонстрантов, после чего правоохранители применили водометы.

Как передает Report, об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Согласно информации, ситуация на площади Бастилии в Париже обостряется с наступлением вечера. Больше всего напряженность наблюдалась на бульваре Бомарше и у оперного театра. Некоторые протестующие бросали в полицейский кордон различные предметы.

Отмечается, что полиция начала расчищать центр площади, применив слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в результате столкновений были ранены 48 сотрудников полиции и жандармов. В сводке ведомства говорится, что в демонстрациях 8 октября приняли участие 71 500 человек, включая 24 500 в Париже, были арестованы 504 человека.

В Министерстве юстиции и прокуратуре Бордо сообщили, что группа людей в масках напала на полицейский участок в районе Капуцинов. Они подожгли мусорные баки у главного входа в отделение, позже огонь перекинулся на само здание. По факту возбуждено уголовное дело.

В целом французские власти указывают на рост насилия в рамках акций протеста в нескольких регионах страны.