Во Франции проходит второй тур праймериз

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Во Франции проходит голосование во втором туре праймериз оппозиционной партии «Республиканцы».

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro.

Голосование продлится до 22:00 по бакинскому времени.

По итогам голосования определится кандидат в президенты страны, который будет представлять партию.

Во второй тур прошли два бывших премьер-министра: Ален Жюппе и Франсуа Фийон. По итогам первого тура Фийон одержал уверенную победу, набрав 44,1% голосов. Вторым финишировал Жюппе с 28,6%. Из борьбы выбыл бывший президент Франции Николя Саркози: он получил только 20,7%, признал поражение и заявил, что во втором туре будет голосовать за Фийона, который возглавлял правительства в годы его президентства. Каждый из остальных четырех кандидатов набрал менее 3%.