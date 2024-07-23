Во Франции профсоюз пожарных начнет забастовку в день открытия Олимпиады

Крупный профсоюз пожарных департамента Рона и города Лион на юго-востоке Франции начнет забастовку в день первых состязаний в рамках Олимпиады, если им не выдадут премии.

Крупный профсоюз пожарных департамента Рона и города Лион на юго-востоке Франции начнет забастовку в день первых состязаний в рамках Олимпиады, если им не выдадут премии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на организацию.

В Лионе пройдут одиннадцать групповых матчей олимпийских соревнований по футболу, первые из которых состоятся в среду.

Профсоюз предупредил, что устроит забастовку, начиная с первого дня состязаний в Лионе и до конца Олимпиады и Паралимпиады, если им не выплатят премии, как пожарным и полицейским в Париже, которые получат по 1 600 и 1 900 евро соответственно.

Пожарные также требуют увеличения премии за сокращенный летний отпуск – две недели вместо трех – заявив, что уже предоставленных 200 евро недостаточно. При этом они хотят, чтобы деньги выплачивало правительство Франции, а не местные власти.

Ранее о забастовке в день открытия Олимпиады объявил профсоюз артистов и музыкантов, а также один из профсоюзов сотрудников аэропортов. Все они требуют выплаты премий либо повышения зарплаты на время игр.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.