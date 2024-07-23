О нас

Во Франции профсоюз пожарных начнет забастовку в день открытия Олимпиады

Во Франции профсоюз пожарных начнет забастовку в день открытия Олимпиады Крупный профсоюз пожарных департамента Рона и города Лион на юго-востоке Франции начнет забастовку в день первых состязаний в рамках Олимпиады, если им не выдадут премии.
Другие страны
23 июля 2024 г. 17:51
Во Франции профсоюз пожарных начнет забастовку в день открытия Олимпиады

Крупный профсоюз пожарных департамента Рона и города Лион на юго-востоке Франции начнет забастовку в день первых состязаний в рамках Олимпиады, если им не выдадут премии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на организацию.

В Лионе пройдут одиннадцать групповых матчей олимпийских соревнований по футболу, первые из которых состоятся в среду.

Профсоюз предупредил, что устроит забастовку, начиная с первого дня состязаний в Лионе и до конца Олимпиады и Паралимпиады, если им не выплатят премии, как пожарным и полицейским в Париже, которые получат по 1 600 и 1 900 евро соответственно.

Пожарные также требуют увеличения премии за сокращенный летний отпуск – две недели вместо трех – заявив, что уже предоставленных 200 евро недостаточно. При этом они хотят, чтобы деньги выплачивало правительство Франции, а не местные власти.

Ранее о забастовке в день открытия Олимпиады объявил профсоюз артистов и музыкантов, а также один из профсоюзов сотрудников аэропортов. Все они требуют выплаты премий либо повышения зарплаты на время игр.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada yanğınsöndürənlərin həmkarlar ittifaqı Olimpiadanın açılış günündə tətil edəcək

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi