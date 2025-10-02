Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay
- 02 октября, 2025
- 17:10
Прокуратура французского города Брест сообщила о продлении срока задержания двух членов экипажа Boracay, стоящего на якоре у порта Сен-Назер.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
При этом не сообщается на какой срок продлено задержание.
Ранее капитан и его помощник были задержаны французскими военными. Затем его помощник был освобожден.
Сообщается, что они являются гражданами КНР.
