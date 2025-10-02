Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay

Прокуратура французского города Брест сообщила о продлении срока задержания двух членов экипажа Boracay, стоящего на якоре у порта Сен-Назер.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

При этом не сообщается на какой срок продлено задержание.

Ранее капитан и его помощник были задержаны французскими военными. Затем его помощник был освобожден.

Сообщается, что они являются гражданами КНР.