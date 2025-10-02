Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 17:10
    Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay

    Прокуратура французского города Брест сообщила о продлении срока задержания двух членов экипажа Boracay, стоящего на якоре у порта Сен-Назер.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    При этом не сообщается на какой срок продлено задержание.

    Ранее капитан и его помощник были задержаны французскими военными. Затем его помощник был освобожден.

    Сообщается, что они являются гражданами КНР.

