Во Франции призвали объявить импичмент Макрону

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал правительство Франции объявить импичмент президенту страны Эмманюэлю Макрону.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он написал в соцсети "Х".
По его мнению, Макрон ненавидит Францию и пытается втянуть ее в третью мировую войну.
"Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!", - написал политик.
26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза в Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС в Украину обсуждали на конференции в Париже. Однако консенсус еще не достигнут.