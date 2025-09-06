Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человек
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 23:43
На северо-западе Франции автомобиль въехал в толпу, в результате чего один человек погиб, шестеро пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.
По их данным, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали.
"Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим: четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля", - говорится в сообщении.
Местные СМИ уточняют, что автомобиль врезался в террасу пиццерии.
Других подробностей происшествия не приводится.
Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человек
