    Fransada avtomobil izdihamı vurub, 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 01:18
    Fransanın şimal-qərbində avtomobilin izdihamı vurması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən AFP agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə Manş departamentinin Piru şəhərində baş verib. Avtomobildə iki nəfər olub, onlar da yaralanıb.

    "Sahildə yerləşən Piru şəhərində avtomobilin insanları vurması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Təcili yardım xidmətləri altı zərərçəkənə yardım göstərib: dörd piyada və avtomobildə olan iki sərnişin", - məlumatda deyilir.

    Hadisənin digər təfərrüatları açıqlanmır.

