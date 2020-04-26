Во Франции предложили ввести обязательное ношение масок для школьников

Ученый совет Франции рекомендовал ввести обязательное ношение масок для школьников после постепенного выхода страны из карантина 11 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения.

"Ученый совет считает, что для школьников средних и старших классов, которым свойственна осознанность, и которые могут носить маски, получая образование, ношение масок должно быть обязательным", - говорится в заявлении Совета.

В то время, когда ученики не могут носить маски - например, во время обеда - и они, и сотрудники образовательного учреждения должны соблюдать социальное дистанцирование, отметили в Совете. Школьники младших классов, по мнению Совета, не смогут носить защитные маски, помогать следить за их здоровьем призвали родителей.

Напомним, что ранее сообщалось, что ношение защитных масок во Франции после 11 мая будет обязательным в транспорте.