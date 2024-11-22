Во Франции похитили часть ювелирной композиции стоимостью в 7 млн евро

Вооруженные грабители похитили часть ювелирного произведения, признанного национальным достоянием, из музея во французской коммуне Паре-ле-Моньяль. Изделие стоит около 7 млн евро.

Вооруженные грабители похитили часть ювелирного произведения, признанного национальным достоянием, из музея во французской коммуне Паре-ле-Моньяль. Изделие стоит около 7 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

По словам мэра коммуны Жана-Марка Несме, похищены были фрагменты ключевого экспоната музея Гиерона Via Vitae (лат. "Образ жизни"), созданный парижским ювелиром Жозефом Шоме в 1904 году. Композиция состоит из 138 фигурок, инкрустированных бриллиантами и другими драгоценными камнями, элементов из мрамора, золота и слоновой кости. В произведении отражены этапы жизни Иисуса Христа.

Ограбление, с целью похитить драгоценности, произошло в четверг днем. Налет совершили четыре человека: трое проникли в музей, один остался снаружи. Сначала злоумышленники выстрелили в воздух, затем проделали отверстия в защитном стекле, за которым хранится экспонат. После этого через отверстие они вытащили фигурки из золота и слоновой кости, а также элементы, украшенные изумрудами. После чего грабители вынесли награбленное, сели на мотоциклы и скрылись от жандармов. "Это огромная потеря до Паре-ле-Моньяля и для наследия страны", - сказал мэр агентству.

В момент ограбления в музее находилось порядка 20 посетителей и сотрудников учреждения, они не пострадали.