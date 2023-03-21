Во Франции поддержали выдвинутого США кандидата на пост главы Всемирного банка

Франция поддерживает выдвинутого Соединенными Штатами кандидата на пост нового главы Всемирного банка (ВБ) Аджая Банги.

Франция поддерживает выдвинутую Соединенными Штатами на пост нового главы Всемирного банка (ВБ) кандидатуру Аджая Банги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в заявлении, опубликованном во вторник на сайте министерства.

"Я выражаю полную поддержку Франции кандидатуры Аджая Банги", - сказал Ле Мэр. "Надеюсь на тесное сотрудничество с ним после избрания на этот пост", - добавил министр.

Президент США Джо Байден в конце февраля выдвинул кандидатуру бизнесмена индийского происхождения Банги на пост нового руководителя Всемирного банка. ВБ рассчитывает выбрать нового главу организации к началу мая нынешнего года. В настоящее время Банга занимает должность вице-президента инвестиционной компании General Atlantic. До этой работы он руководил платежной системой Mastercard.