О нас

Во Франции поддержали выдвинутого США кандидата на пост главы Всемирного банка

Во Франции поддержали выдвинутого США кандидата на пост главы Всемирного банка Франция поддерживает выдвинутого Соединенными Штатами кандидата на пост нового главы Всемирного банка (ВБ) Аджая Банги.
Другие страны
21 марта 2023 г. 14:48
Во Франции поддержали выдвинутого США кандидата на пост главы Всемирного банка

Франция поддерживает выдвинутую Соединенными Штатами на пост нового главы Всемирного банка (ВБ) кандидатуру Аджая Банги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в заявлении, опубликованном во вторник на сайте министерства.

"Я выражаю полную поддержку Франции кандидатуры Аджая Банги", - сказал Ле Мэр. "Надеюсь на тесное сотрудничество с ним после избрания на этот пост", - добавил министр.

Президент США Джо Байден в конце февраля выдвинул кандидатуру бизнесмена индийского происхождения Банги на пост нового руководителя Всемирного банка. ВБ рассчитывает выбрать нового главу организации к началу мая нынешнего года. В настоящее время Банга занимает должность вице-президента инвестиционной компании General Atlantic. До этой работы он руководил платежной системой Mastercard.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi