Во Франции подали жалобу на соцсеть "Х"

Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети "Х" в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее алгоритмами со стороны Илона Маска".

Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети "Х" в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее алгоритмами со стороны Илона Маска".

Как передает Report, об этом сообщает издание Point.

"Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против "X" в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", - отмечает издание.

Отмечается, что ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана".

Жалоба была подана в тот день, когда Маск должен провести в "Х" дебаты с сопредседателем правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.

"Необходимо задаться вопросом, эксплуатирует ли г-н Маск алгоритмы платформы или злоупотребляет ими для содействия распространению собственных сообщений в ущерб контенту своих пользователей и в интересах своих личных интересов и своих идей", - пишет евродепутат в письме главе Arcom.