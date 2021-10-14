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Во Франции отравились свыше 30 человек

Во Франции отравились свыше 30 человек Префектура департамента Жиронда (юго-запад Франции) сообщила в среду, что в городе Мариньяс-сюр-Жаль у 27 учеников и семи работников колледжа констатировано легкое отравление, вызванное, возможно, дымом от ракетного топлива.
Другие страны
14 октября 2021 г. 00:56
Во Франции отравились свыше 30 человек

Префектура департамента Жиронда (юго-запад Франции) сообщила, что в городе Мариньяс-сюр-Жаль у 27 учеников и семи работников колледжа констатировано легкое отравление, вызванное, возможно, дымом от ракетного топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, никто из пострадавших госпитализирован не был. По мнению экспертов, отравление могло произойти от вдыхания паров едкой соляной кислоты, которая выделяется при горении ракетного топлива. Дым мог попасть на территорию колледжа с расположенных в 5 км от него двух предприятий корпорации ракетно-космических технологий Ariane Group.

Известно, что на одном из этих предприятий ведется разработка топлива как для уже используемой ракеты тяжелого класса Ariane 5, так и для двух вариантов создаваемой в настоящее время ракеты новой серии - Ariane 6.

По факту отравления людей начато расследование.

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