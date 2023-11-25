Во Франции отметили потребность страны в мигрантах в промышленности в ближайшие 10 лет

Французские промышленные компании в ближайшие 10 лет столкнутся с нехваткой нескольких специалистов, для решения этого вопроса необходимо будет принимать на работу иностранцев с соответствующими навыками.

Французские промышленные компании в ближайшие 10 лет столкнутся с нехваткой нескольких специалистов, для решения этого вопроса необходимо будет принимать на работу иностранцев с соответствующими навыками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр.

"В ближайшие 10 лет в промышленности будет создано около 1,3 млн рабочих мест. Нам, несомненно, придется прибегнуть к иммигрантам", - сказал он.

По словам министра, в ближайшие годы в стране будет нехватка, в частности, сварщиков и специалистов по изготовлению металлических конструкций.

"Если нам удастся подготовить 800-900 тыс. молодых людей [в течение 10 лет], то это будет исключительный результат. Но при этом останется дефицит в 100-200 тыс. человек, который придется восполнять за счет работников из других мест", - отметил Лескюр.

Как отметил министр, "специалистов придется искать как в Европе, так и за ее пределами".