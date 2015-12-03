Во Франции открыли крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая в Европе солнечная электростанция (СЭС) открыта во Франции в южной части департамента Жиронда, рядом с небольшим городом Сестас, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Мощность этого комплекса, преобразующего энергию солнечного света в электричество, составляет 300 мегаватт, что вполне достаточно для обеспечения энергией города с 300 тыс. жителей. Неподалеку от станции находится город Бордо, поэтому спрос на ее энергию всегда найдется.

Солнечные батареи разместились на склоне большого холма, где в 2009 году ураган выкорчевал сосновый бор. Здесь установлены 16,5 тыс. модулей, на которых смонтированы 983,5 тыс. фотобатарей. Для соединения их между собой и со станцией потребовалось 4 тыс. км электрокабеля различного сечения.

Вырабатываемое станцией электричество отправляется в энергосистему компании "Электрисите де Франс" (EDF), главного французского оператора электростанций.

Проект потребовал 360 млн. евро инвестиций, из которых 60% предоставили французские компании.

Стоимость направляемой в электросети "солнечной" энергии составляет 105 евро за мегаватт, что немногим больше того, что предлагают обычно французские ветрогенераторные станции, у которых мегаватт продается за 95 евро.