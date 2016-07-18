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    Во Франции освистали премьера во время минуты молчания по погибшим в Ницце

    На Английской набережной Ниццы в районе сада Альберта I собрались тысячи человек

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Во Франции почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в Ницце. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на Английской набережной Ниццы в районе сада Альберта I собрались тысячи человек: жители Ниццы и окрестных городов, многочисленные туристы и официальные лица. 

    Между тем, появление премьер-министра Мануэля Вальса и его окружения толпа встретила недовольными криками, свистом и призывами "В отставку!". Точно также их проводили, когда они удалились.

    Люди аплодисментами и криками "Браво!" и "Спасибо!" проводили, похлопывая по плечам, проходящих медиков, пожарных спасателей и полицейских.

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