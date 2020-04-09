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Во Франции оштрафовали более 570 тысяч нарушителей карантина

​Во Франции оштрафовали более 570 тысяч нарушителей карантина

Французские правоохранители выписали более 570 тысяч штрафов за нарушение карантина.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

"Полицейские и жандармы провели 9,5 миллиона проверок на улицах и выписали более 570 тысяч штрафов", - сказал министр.

Вместе с тем, Кастанер отметил, что "рассчитывает на разум французов в соблюдении ограничений на передвижения", и напомнил, что Франция, согласно исследованиям, относится к числу стран, где карантин соблюдают наиболее хорошо.

На фоне быстрого распространения коронавируса по решению французских властей в стране были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей. К концу подходит третья неделя режима самоизоляции, который действует до 15 апреля. Власти не исключали, что режим самоизоляции будет продлен.

По данным на вечер среды, за время эпидемии только в больницах и медико-социальных учреждениях Франции скончались не менее 10 869 человек. Более 30 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах, а более 21 тысячи человек излечились и покинули медучреждения.

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