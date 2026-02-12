Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 12 февраля, 2026
    • 12:30
    Во Франции один человек погиб из-за шторма Нильс

    Во Франции в результате шторма "Нильс", накрывшего юго-запад страны ночью 12 февраля, погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    "Несчастный случай из-за непогоды произошел в коммуне Ме, что на территории департамента Ланды у атлантического побережья Франции. Погиб водитель грузовика в результате падения тяжелой ветки на кабину автомобиля", - сообщили в префектуре департамента.

    Утром из-за нанесенного штормом ущерба на юге страны без электричества остались около 850 тыс. потребителей.

    Кроме того, в четырех департаментах объявили "красный" уровень опасности из-за угрозы паводков.

    Франция шторм погибший угроза паводков
