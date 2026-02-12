Во Франции один человек погиб из-за шторма "Нильс"
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 12:30
Во Франции в результате шторма "Нильс", накрывшего юго-запад страны ночью 12 февраля, погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Несчастный случай из-за непогоды произошел в коммуне Ме, что на территории департамента Ланды у атлантического побережья Франции. Погиб водитель грузовика в результате падения тяжелой ветки на кабину автомобиля", - сообщили в префектуре департамента.
Утром из-за нанесенного штормом ущерба на юге страны без электричества остались около 850 тыс. потребителей.
Кроме того, в четырех департаментах объявили "красный" уровень опасности из-за угрозы паводков.
Последние новости
12:41
ГЭЦ объявил дату экзамена по иностранным языкам для соискателей PhDНаука и образование
12:41
В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадалиВ регионе
12:38
Фото
Представительство УВКБ ООН по Центральной Азии возглавил азербайджанецПроисшествия
12:34
Gemini от Google теперь доступна на азербайджанском языкеИКТ
12:30
Во Франции один человек погиб из-за шторма "Нильс"Другие страны
12:29
BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газаЭнергетика
12:25
Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону УкраиныДругие страны
12:20
Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территорияхИнфраструктура
12:02