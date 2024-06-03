О нас

Во Франции обсуждают возможность признать Палестину государством

Во Франции обсуждают возможность признать Палестину государством Власти Франции обсуждают возможность признать независимость Палестины и достигли в этом вопросе "значительного прогресса".
Другие страны
3 июня 2024 г. 16:50
Во Франции обсуждают возможность признать Палестину государством

Власти Франции обсуждают возможность признать независимость Палестины и достигли в этом вопросе "значительного прогресса".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde.

Издание ссылается на бывшего посла Израиля во Франции Эли Барнави, который сказал, что его попытки убедить администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестину государством, оказались "безрезультатными".

При этом источник издания указал, что французские чиновники "продвинулись" в обсуждении вопроса несмотря на заявления президента о том, что "подходящий момент" для этого решения еще не наступил.

Французский президент в телефонном разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом 29 мая призвал его "осуществить необходимые реформы". При этом в администрации президента выразили желание "наладить позитивную динамику" в вопросе признания Палестины.

Как пишет газета, прежде чем окончательно признать независимость Палестины, Париж активизирует консультации об урегулировании на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств.

К настоящему времени более 140 из 193 стран ООН признают государственность Палестины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке French authorities engage in serious discussions on acknowledging Palestine's independence

Самое читаемое

Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Началась регистрация волонтеров на COP29
Началась регистрация волонтеров на COP29
29 мая 2024 г. 11:39
На бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
ФотоНа бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
29 мая 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi