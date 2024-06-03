Во Франции обсуждают возможность признать Палестину государством

Власти Франции обсуждают возможность признать независимость Палестины и достигли в этом вопросе "значительного прогресса".

Власти Франции обсуждают возможность признать независимость Палестины и достигли в этом вопросе "значительного прогресса".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde.

Издание ссылается на бывшего посла Израиля во Франции Эли Барнави, который сказал, что его попытки убедить администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестину государством, оказались "безрезультатными".

При этом источник издания указал, что французские чиновники "продвинулись" в обсуждении вопроса несмотря на заявления президента о том, что "подходящий момент" для этого решения еще не наступил.

Французский президент в телефонном разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом 29 мая призвал его "осуществить необходимые реформы". При этом в администрации президента выразили желание "наладить позитивную динамику" в вопросе признания Палестины.

Как пишет газета, прежде чем окончательно признать независимость Палестины, Париж активизирует консультации об урегулировании на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств.

К настоящему времени более 140 из 193 стран ООН признают государственность Палестины.