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Во Франции обсудят закон об эвтаназии в апреле

Во Франции обсудят закон об эвтаназии в апреле Проект закона об эвтаназии будет представлен в апреле на заседании совета министров Франции.
Другие страны
11 марта 2024 г. 01:38
Во Франции обсудят закон об эвтаназии в апреле

Проект закона об эвтаназии будет представлен в апреле на заседании совета министров Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Croix.

"Проект закона будет представлен совету министров в апреле, и первое чтение документа в парламенте ожидается в мае", - сообщил Макрон.

Он подчеркнул, что в работе над подобными документами "противопоказана срочность".

Французский лидер уточнил, что готовящийся проект будет касаться неизлечимо больных людей, чьи страдания не могут быть облегчены иным способом. При этом летальный исход для пациента должен прогнозироваться в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Решение будет приниматься консилиумом врачей с согласия пациента, добавил президент.

По словам Макрона, эту процедуру не совсем верно называть эвтаназией, поскольку последняя "не предусматривает обязательного согласия пациента".

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