Во Франции в источнике питьевой воды обнаружены опасные бактерии

Компания Nestle в качестве меры предосторожности уничтожила два миллиона бутылок воды Perrier после того, как в источнике, откуда в них набирали воду, выявили "бактерии фекального происхождения".

Компания Nestle в качестве меры предосторожности уничтожила два миллиона бутылок воды Perrier после того, как в источнике, откуда в них набирали воду, выявили "бактерии фекального происхождения".

Как передает Report , об этом сообщила газета Le Monde.

Издание уточняет, что причиной стал указ префекта департамента Гар о "немедленном прекращении" использования воды одного из семи источников в коммуне Вергез, где расположен завод Perrier.

"С 10 марта 2024 года и в течение нескольких дней имел место эпизод загрязнения микроорганизмами фекального происхождения (колиморфные бактерии, кишечная палочка), а также микроорганизмами вида Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка - ред.). Попадание их в бутилированную воду может представлять угрозу для здоровья потребителей", - говорится в документе.

В компании Nestle заявили изданию, что причиной стали обильные осадки, выпавшие в регионе во время урагана "Моника". Газета, однако, отмечает, что данный инцидент произошел на фоне общего ухудшения качества грунтовых вод, собираемых на источниках компании.

Уточняется, что в июне 2023 года региональное агентство здравоохранения сообщило ANSES (Национальное агентство Франции по безопасности пищевых продуктов - ред.) "о регулярном бактериальном загрязнении воды, особенно после дождей" на пяти из семи скважин в данном районе.