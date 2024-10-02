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Во Франции началось рассмотрение требования об импичменте Макрона

Во Франции началось рассмотрение требования об импичменте Макрона Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) начинает рассмотрение требования левой партии "Неподчинившаяся Франция" об импичменте президента республики Эмманюэля Макрона.
Другие страны
2 октября 2024 г. 13:29
Во Франции началось рассмотрение требования об импичменте Макрона

Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) начинает рассмотрение требования левой партии "Неподчинившаяся Франция" об импичменте президента республики Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее сведениям, голосование "в комиссии, состоящей из 73 депутатов, пройдет во второй половине дня".

Как уточняет издание, независимо от исхода голосования "проект резолюции должен быть затем рассмотрен в течение 13 дней конференцией руководителей фракций перед вынесением на пленарное заседание палаты".

Вместе с тем Le Figaro считает, что "инициатива "Неподчинившейся Франции" имеет мало шансов на реализацию, так для ее принятия необходимо одобрение 2/3 депутатов и сенаторов Франции".

Для импичмента, таким образом, нужно, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат. При этом сама "Неподчинившаяся Франция" располагает лишь 73 мандатами.

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