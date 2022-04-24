Во Франции началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись в 10:00 (бакинское время) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов.
Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 21:00, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 22:00.
Отметим, что мандат нынешнего главы государства истекает 14 мая.
Инаугурация нового президента Франции ожидается между объявлением окончательных результатов и 14 мая.