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Во Франции началось голосование на выборах президента

Во Франции началось голосование на выборах президента Избирательные участки открылись в 10:00 (бакинское время) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 10:03
Во Франции началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись в 10:00 (бакинское время) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эмманюэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые второй раз подряд сталкиваются во втором туре.

Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 21:00, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 22:00.

Отметим, что мандат нынешнего главы государства истекает 14 мая.

Инаугурация нового президента Франции ожидается между объявлением окончательных результатов и 14 мая.

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Версия на азербайджанском языке Fransada prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb

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