Во Франции началось голосование на выборах президента страны

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Во Франции в 10:00 по бакинскому времени началось голосование в первом туре выборов президента страны.

Как передает Report, на пост президента страны претендуют 11 человек.

Фаворитами гонки считаются основатель движения «Вперёд» Эммануэль Макрон, лидер правого Национального фронта Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер «Непокорившейся Франции», социалист Жан-Люк Меланшон.

В списках избирателей зарегистрированы более 45 млн французов.

Накануне голосование началось в заморских территориях Франции.