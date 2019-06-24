Во Франции начали налоговую проверку Карлоса Гона

Французские власти запустили процесс налоговой проверки в отношении экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Libеration.

По предварительным данным, соответствующее уведомление было направлено самому Гону, а также его жене - во все известные места жительства супружеской четы.

Ранее жена экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi призвала президента США Дональда Трампа заступиться за её мужа на саммите "Большой двадцатки" в Осаке.

Напомним, Гону предъявили новые обвинения, уличив его в том, что он в 2008 году переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 миллиарда йен (более 16 млн долларов).

До этого Гон был арестован в Японии 19 ноября. При задержании его обвиняли в занижении данных о доходах в период с 2010 по 2017 год.