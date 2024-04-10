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Во Франции на заводе по производству биотоплива прогремел взрыв

Во Франции на заводе по производству биотоплива прогремел взрыв На заводе, производящем биотопливо во Франции, прогремел мощный взрыв.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 22:24
Во Франции на заводе по производству биотоплива прогремел взрыв

Один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после взрыва, который произошел на заводе по производству биотоплива в департаменте Эро на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, пострадавший работник завода "в критическом состоянии доставлен на вертолете в госпиталь". В общей сложности эвакуированы около 200 человек. Инцидент произошел в районе 17:00 (19:00 по бакинскому времени).

Как указала радиостанция, после взрыва начался пожар, который к настоящему моменту локализован.

Власти проверяют возможность утечки каких-либо опасных химических веществ. Обстоятельства инцидента выясняются, район происшествия оцеплен.

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