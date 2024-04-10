Во Франции на заводе по производству биотоплива прогремел взрыв

На заводе, производящем биотопливо во Франции, прогремел мощный взрыв.

Один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после взрыва, который произошел на заводе по производству биотоплива в департаменте Эро на юге Франции.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, пострадавший работник завода "в критическом состоянии доставлен на вертолете в госпиталь". В общей сложности эвакуированы около 200 человек. Инцидент произошел в районе 17:00 (19:00 по бакинскому времени).

Как указала радиостанция, после взрыва начался пожар, который к настоящему моменту локализован.

Власти проверяют возможность утечки каких-либо опасных химических веществ. Обстоятельства инцидента выясняются, район происшествия оцеплен.