Во Франции на первомайских демонстрациях приняли участие 2,3 млн человек

Около 2,3 миллиона человек приняли участие в первомайских шествиях во Франции, заявили представители профсоюза ВКТ (Всеобщая конфедерация труда, CGT) 1мая.

Около 2,3 миллиона человек приняли участие в первомайских шествиях во Франции, заявили представители профсоюза ВКТ (Всеобщая конфедерация труда, CGT) 1мая.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, по подсчетам профсоюзов CGT, число участников первомайских манифестаций в целом по Франции составило 2,3 миллиона человек. Французская полиция оценивает эту цифру в 782 000 участников.

В Париже, Нанте, Бордо, Лионе, Тулузе во время шествий произошли столкновения манифестантов со стражами порядка. Полиция провела многочисленные аресты.

Напомним, французские профсоюзы накануне Первомая призвали к мобилизации, чтобы сказать "нет" пенсионной реформе правительства Элизабет Борн. 1 мая по всей Франции проходят массовые манифестации, организованные профсоюзами. Французы протестуют против повышения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.