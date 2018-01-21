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    Во Франции мужчине предъявлено обвинение в подготовке теракта

    Задержанный ранее распространил видеозапись, в которой заявил о своей верности идеям террористической группировки ИГ.

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Судья по делам о терроризме Парижского суда предъявил обвинение 33-летнему мужчине в подготовке теракта в стране.

    Как передает Report,со ссылкой на ТАСС ,об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По его сведениям, задержанный ранее распространил видеозапись, в которой заявил о своей верности идеям террористической группировки ИГ. Он был захвачен сотрудниками Главного управления внутренней безопасности в минувший вторник в районе города Ним (департамент Гар, юг страны).

    При обыске в том помещении, где проживал злоумышленник, были найдены вещества, используемые для приготовления взрывного устройства. 

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