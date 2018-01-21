Во Франции мужчине предъявлено обвинение в подготовке теракта

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Судья по делам о терроризме Парижского суда предъявил обвинение 33-летнему мужчине в подготовке теракта в стране.

Как передает Report,со ссылкой на ТАСС ,об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, задержанный ранее распространил видеозапись, в которой заявил о своей верности идеям террористической группировки ИГ. Он был захвачен сотрудниками Главного управления внутренней безопасности в минувший вторник в районе города Ним (департамент Гар, юг страны).

При обыске в том помещении, где проживал злоумышленник, были найдены вещества, используемые для приготовления взрывного устройства.