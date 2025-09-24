Во Франции могут ввести налог для сверхбогатых на фоне дефицита бюджета

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню может рассмотреть введение повышенного налогообложения для самых богатых граждан и предприятий с самыми высокими доходами для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет и снижения государственного долга.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Согласно информации, в правительственных кругах возникает консенсус по поводу того, что такой шаг становится неизбежным на фоне необходимости сокращать дефицит бюджета и поиска компромисса с профсоюзами.

"Себастьен Лекорню полон решимости добиться участия самых богатых компаний и частных лиц в бюджетных расходах", - сообщает источник.

Идея повышенного налогообложения для сверхбогатых имеет широкую общественную поддержку и это одно из требований, которые выдвигают премьеру левые партии и профсоюзы.

Сегодня Лекорню должен встретиться с представителями восьми профсоюзных организаций, которые угрожают новыми масштабными забастовками, если к их требованиям не прислушаются.