Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Во Франции могут ввести налог для сверхбогатых на фоне дефицита бюджета

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 11:34
    Во Франции могут ввести налог для сверхбогатых на фоне дефицита бюджета

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню может рассмотреть введение повышенного налогообложения для самых богатых граждан и предприятий с самыми высокими доходами для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет и снижения государственного долга.

    Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в правительственных кругах возникает консенсус по поводу того, что такой шаг становится неизбежным на фоне необходимости сокращать дефицит бюджета и поиска компромисса с профсоюзами.

    "Себастьен Лекорню полон решимости добиться участия самых богатых компаний и частных лиц в бюджетных расходах", - сообщает источник.

    Идея повышенного налогообложения для сверхбогатых имеет широкую общественную поддержку и это одно из требований, которые выдвигают премьеру левые партии и профсоюзы.

    Сегодня Лекорню должен встретиться с представителями восьми профсоюзных организаций, которые угрожают новыми масштабными забастовками, если к их требованиям не прислушаются.

    Франция Себастьен Лекорню налоги богатые налогообложение
    Fransada zənginlər üçün vergi tətbiq edilə bilər

    Последние новости

    12:11

    Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 года

    Другие страны
    12:09

    Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Внешняя политика
    12:06

    В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед

    Другие страны
    12:00

    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

    Внутренняя политика
    11:58

    Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживает

    Финансы
    11:52

    Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским, но лишь после предварительной подготовки

    Другие страны
    11:48

    Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент

    Другие страны
    11:43

    Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войны

    Религия
    11:43

    Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта с Украиной

    Другие страны
    Лента новостей