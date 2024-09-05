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Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру Барнье

Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру Барнье Крупнейшая партия блока левых "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также Социалистическая партия Франции (PS) и Французская коммунистическая партия (PCF) выдвинут вотум недоверия Мишелю Барнье, назначенному новым премьер-министром страны.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 19:07
Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру Барнье

Крупнейшая партия блока левых "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также Социалистическая партия Франции (PS) и Французская коммунистическая партия (PCF) выдвинут вотум недоверия Мишелю Барнье, назначенному новым премьер-министром страны.

Как передает Report, об этом заявил депутат от LFI Эрик Кокрель в эфире телеканала BFMTV.

"Мы будем выдвигать вотум недоверия, и по веской причине. Я думаю, что наши партнеры по (коалиции левых партий - ред.) "Новому народному фронту"... также это сделают", - сказал он.

Телеканал со ссылкой на источники в партиях также сообщил, что Французская коммунистическая партия, как и Социалистическая партия, выдвинет вотум недоверия Мишелю Барнье.

Напомним, что ранее в четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства.

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Версия на азербайджанском языке Fransada solçular yeni baş nazirə etimadsızlıq votumu irəli sürəcək

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