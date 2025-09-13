Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 18:38
    Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

    Левая оппозиция намерена вынести на голосование в парламент Франции резолюцию о недоверии кабмину, возглавляемому новым премьером Себастьеном Лекорню, с началом работы Национального собрания (нижней палаты) после парламентских каникул в октябре.

    Как передает Report, об этом сообщил национальный координатор левой партии "Неподчинившаяся Франция" Манюэль Бомпар в соцсети Х.

    "Мы не будем ломать комедию с переговорами и внесем резолюцию о недоверии Лекорню", - написал он.

    По его словам, этого, однако, будет недостаточно для изменения политического курса страны. "Не может быть изменения политики с Эмманюэлем Макроном. Результатом протестов должен стать его уход", - указал Бомпар.

    Ранее Макрон заявил, что не покинет пост президента до завершения мандата в 2027 году.

    Напомним, что Лекорню был назначен на пост премьер-министра Франции 9 сентября. Он еще не сформировал правительство республики. По данным радиостанции RTL, это произойдет не раньше конца сентября. 

    Левая оппозиция Франция Себастьен Лекорню Манюэль Бомпар Макрон

    Последние новости

    19:10
    Фото

    В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

    Происшествия
    18:56

    В Грузии арестован экс-министр обороны Бурчуладзе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:51
    Фото

    Вернувшимся в село Дашбулаг жителям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:38

    Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

    Другие страны
    18:34

    МИД Турции осудил теракт в Пакистане

    В регионе
    18:32

    В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    18:24

    CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР

    Другие страны
    18:11

    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    В регионе
    18:06

    В пакистанской провинции Пенджаб из-за наводнений погибли свыше сотни человек

    Другие страны
    Лента новостей