Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

Левая оппозиция намерена вынести на голосование в парламент Франции резолюцию о недоверии кабмину, возглавляемому новым премьером Себастьеном Лекорню, с началом работы Национального собрания (нижней палаты) после парламентских каникул в октябре.

Как передает Report, об этом сообщил национальный координатор левой партии "Неподчинившаяся Франция" Манюэль Бомпар в соцсети Х.

"Мы не будем ломать комедию с переговорами и внесем резолюцию о недоверии Лекорню", - написал он.

По его словам, этого, однако, будет недостаточно для изменения политического курса страны. "Не может быть изменения политики с Эмманюэлем Макроном. Результатом протестов должен стать его уход", - указал Бомпар.

Ранее Макрон заявил, что не покинет пост президента до завершения мандата в 2027 году.

Напомним, что Лекорню был назначен на пост премьер-министра Франции 9 сентября. Он еще не сформировал правительство республики. По данным радиостанции RTL, это произойдет не раньше конца сентября.