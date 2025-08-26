О нас

Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона

Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента Эмманюэля Макрона.
Другие страны
26 августа 2025 г. 13:20
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона

Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении от власти президента Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом лидер партии Жан-Люк Меланшон заявил в эфире радиостанции France Inter.

"Год назад мы уже выносили вопрос об отставке президента. Теперь мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия, - который, скорее всего, потеряет смысл, так как правительство к тому времени уже падет - предложение об отрешении Макрона от власти", - сказал он.

В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке French left party to propose Macron's removal on September 23
Версия на азербайджанском языке Makronun istefası təklifi parlamentə təqdim ediləcək

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi