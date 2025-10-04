Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека

Два человека погибли во Франции из-за сильного ветра, вызванного штормом "Эми".

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на службу спасения.

Согласно информации, один из погибших - 48-летний мужчина, тело которого было найдено во время отлива на побережье в Этрета (департамент Приморская Сена на северо-западе Франции). Второй - мужчина в возрасте 25 лет, на автомобиль которого в департаменте Эн (север страны) упало дерево. Сидевшая рядом с ним пассажирка получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу Амьена.

Национальная метеослужба Meteo-France объявила оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности в связи со штормом в шести департаментах: Нор, Па-де-Кале, Эн, Сомма, Уаза и Приморская Сена. Скорость ветра в отдельных районах достигает 36,4 м/с.

По данным энергокомпании Enedis, около 5 тыс. домохозяйств остались без электричества по всей Нормандии (северо-запад Франции).

Шторм "Эми" является остаточным циклонным образованием урагана "Умберто", сформировавшегося в конце сентября над южной частью Атлантического океана.