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Во Франции хирург предстанет перед судом за насилие над 299 пациентами

Во Франции хирург предстанет перед судом за насилие над 299 пациентами Во Франции перед судом предстанет обвиняемый по делу о насилии над детьми.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 14:23
Во Франции хирург предстанет перед судом за насилие над 299 пациентами

Во Франции перед судом предстанет обвиняемый по делу о насилии над детьми.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 74-летний хирург по имени Жоэль Ле Скуарнек в течение 30 лет насиловал своих маленьких пациентов. В 2005 году его привлекли к ответственности за хранение материалов неподобающего содержания с детьми. Однако уже в 2006 году он получил место в больнице и продолжил работать с детьми.

В 2017 году врач изнасиловал шестилетнего соседского мальчика и еще троих детей, после чего получил срок 15 лет. Правоохранители продолжили расследование и выяснили, что от действий хирурга пострадали 299 человек. Многие из них были детьми, мужчина насиловал часть из них, пока они были под наркозом.

Так, в 2007 году после операции хирург убедил семью десятилетнего мальчика в необходимости оставить его в больнице на ночь. В своем дневнике Ле Скуарнек описал, что в эту ночь приставал к ребенку.

Как рассказали прокуроры, Ле Скуарнек признался во многих преступлениях в отношении детей. Адвокаты от комментариев отказались.

Медика будут судить 24 февраля. По данным издания, это дело стало самым масштабным делом о насилии над детьми по количеству пострадавших за всю историю Франции.

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Версия на английском языке 1 accused, 299 victims: French surgeon on trial for sexual assault

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