Во Франции хакеры украли данные полумиллиона клиентов Auchan

Во Франции хакеры получили доступ к данным более чем 500 тыс. участников программы лояльности ритейлера Auchan.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Le Figaro.
Компания уведомила об этом клиентов с помощью рассылке по электронной почте.
Злоумышленники не получили информацию о банковских счетах пострадавших, пароли и пин-коды, заверила компания. Однако у них оказались имена и фамилии клиентов, электронные и почтовые адреса, даты рождения, номера телефонов, номера карт лояльности и данные о суммах на этих картах.
В связи с этим Auchan усложнит процедуру вывода денег из виртуального кошелька на карте лояльности.