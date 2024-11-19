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Во Франции хакеры украли данные полумиллиона клиентов Auchan

Во Франции хакеры украли данные полумиллиона клиентов Auchan Во Франции хакеры получили доступ к данным более чем 500 тыс. участников программы лояльности ритейлера Auchan.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 17:25
Во Франции хакеры украли данные полумиллиона клиентов Auchan

Во Франции хакеры получили доступ к данным более чем 500 тыс. участников программы лояльности ритейлера Auchan.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Le Figaro.

Компания уведомила об этом клиентов с помощью рассылке по электронной почте.

Злоумышленники не получили информацию о банковских счетах пострадавших, пароли и пин-коды, заверила компания. Однако у них оказались имена и фамилии клиентов, электронные и почтовые адреса, даты рождения, номера телефонов, номера карт лояльности и данные о суммах на этих картах.

В связи с этим Auchan усложнит процедуру вывода денег из виртуального кошелька на карте лояльности.

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